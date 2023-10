Medio Oriente: Tajani, da Schlein propaganda politica, posizione Italia è equilibrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella della segretaria del Pd Elly Schlein è una dichiarazione di propaganda politica che non ha nulla a che fare con quanto accade in Medio Oriente: quanto si fanno delle risoluzioni internazionali serve equilibrio. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Non stop news” su Rtl 102.5. “Abbiamo fatto la scelta migliore ma tantissimi Paesi, così come la Tunisia che si è astenuta. Non c’è alcun tentennamento sulla necessità di fare una pausa per far arrivare aiuti umanitari”, ha detto Tajani. “Non ci sono polemiche da fare in questo momento, noi stiamo lavorando per la pace ma non dobbiamo neanche cambiare la politica estera italiana, basata sul concetto due popoli e due Stati”, ha detto il ministor. (Res)