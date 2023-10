Medio Oriente: Sullivan, “rischio elevato” di un allargamento regionale del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti reputano che il rischio di un allargamento regionale del conflitto in corso tra Israele e Hamas sia "elevato". Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, mettendo in guardia in particolare dal pericolo di ulteriori attacchi alle basi militari statunitensi nella regione da parte di forze vicine all’Iran. “Stiamo vigilando, perché riscontriamo minacce significative contro le nostre forze nell’intera regione e un rischio elevato che il conflitto possa allargarsi ad altre parti della regione. Stiamo facendo tutto quanto ci è possibile per dissuadere e prevenire questa possibilità”, ha dichiarato il funzionario nel corso di una intervista all’emittente televisiva “Cbs News”.(Was)