Australia-Ue: Canberra annuncia fallimento negoziati per accordo di libero scambio

- Il governo dell’Australia ha annunciato il fallimento dei negoziati per un accordo di libero scambio con l'Unione Europea, affermando oggi che potrebbero trascorrere anni prima di tentare un riavvio del processo negoziale. Canberra e Bruxelles si erano confrontati sin dal 2018 in merito a una lunga serie di questioni, dal commercio di sostanze chimiche ai prodotti cosmetici. A dispetto dell’iniziale ottimismo, però, le trattative si sono ripetutamente arenate sul tema dell'accesso al mercato europeo per i prodotti agroalimentari australiani come carne bovina e ovina. Il ministro dell'Agricoltura australiano, Murray Watt, ha riferito che da parte dell’Ue non è giunta alcuna apertura durante l’ultima sessione di colloqui, che si è svolta lo scorso fine settimana a margine della riunione dei ministri del Commercio del G7 a Osaka, in Giappone. "Purtroppo non abbiamo ottenuto da parte dell’Ue l’apertura necessaria", ha dichiarato il ministro all’emittente televisiva “Abc News”. (segue) (Res)