Australia-Ue: Canberra annuncia fallimento negoziati per accordo di libero scambio (2)

- Watt ha aggiunto che è improbabile che i colloqui riprendano durante "questo attuale mandato parlamentare”: il governo australiano potrebbe dunque non tornare al tavolo dei negoziati fino dopo le elezioni generali del 2025. "Credo che passerà parecchio tempo prima che qualsiasi governo australiano o qualsiasi leadership dell'Ue siano in grado di negoziare un accordo. Ed è un po' un peccato", ha aggiunto il ministro. Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato che a Osaka i negoziatori australiani hanno "ripresentato richieste sui prodotti agricoli che non riflettevano le recenti negoziazioni". "La Commissione europea è pronta a proseguire i negoziati", ha dichiarato la Commissione in una nota. Il ministro del Commercio francese, Olivier Becht, aveva annunciato proprio alla fine della scorsa settimana "una serie di progressi molto positivi", alimentando la speranza di poter giungere a un accordo. L’Ue contava su un accordo con l’Australia per accedere ai ricchi depositi di “minerali critici” di quel Paese, necessari per la transizione energetica che dovrebbe ridurre la dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili. (Res)