Medio Oriente: Ministro Esteri coreano Park a colloquio con omologhi regionali

- Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Park Jin, ha avuto colloqui telefonici con le controparti di Israele e di diversi Paesi mediorientali per confrontarsi in merito alla crisi in atto in quella regione, a seguito dell’attacco sferrato dall’organizzazione islamista palestinese Hamas contro Israele il 7 ottobre scorso. Lo ha riferito il ministero degli Esteri coreano. Park si è confrontato in particolare coi capi della diplomazia di Israele, Emirati Arabi Uniti e Giordania, esprimendo la “profonda preoccupazione” di Seul per il bilancio crescente delle vittime del conflitto, che ha già causato oltre 9.400 morti tra i civili. Durante il colloquio con l’omologo israeliano Eli Cohen, Park ha condannato “gli attacchi indiscriminati” di Hamas contro Israele e ha chiesto il rilascio immediato degli ostaggi detenuti dall’organizzazione palestinese. Il ministro coreano ha sottolineato però anche la necessità di attenersi al diritto internazionale e di proteggere i civili palestinesi dai danni collaterali dei bombardamenti su Gaza. Durante i colloqui con i ministri degli Esteri di Emirati Arabi e Giordania, il ministro ha dichiarato che Seul condivide la richiesta di una “pausa umanitaria” che impedisca un ulteriore peggioramento della situazione a Gaza.(Git)