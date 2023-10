Russia: aeroporto Makhachkala sarà riaperto il 31 ottobre, 2 agenti feriti negli scontri di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Makhachkala, nella regione russa del Daghestan, sarà riaperto solo dopo controlli approfonditi a seguito degli scontri avvenuti ieri. È quattro riferisce canale Telegram dell'Agenzia federale per il trasporto aereo (Rosaviatsia). Dopo un iniziale annuncio secondo cui l'aeroporto sarebbe rimasto chiuso sino al 6 novembre, Rosaviatsia ha ridotto questa tempistica, comunicando che la riapertura dello scalo avverrà il 31 ottobre. "L'apertura dell'aeroporto avverrà solo dopo un controllo approfondito da parte delle forze dell'ordine del terminal aeroportuale, dell'aerodromo e dell'area circostante", si legge nella nota. Ieri sera a Makhachkala un gruppo numeroso di residenti locali di fede islamica ha fatto irruzione nella pista dell'aeroporto dopo l'arrivo di un volo proveniente da Tel Aviv. Molti di loro imbracciavano bandiere palestinesi. Obiettivo dei rivoltosi era aggredire i cittadini israeliani a bordo del volo. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e sono avvenuti degli scontri che hanno provocato diversi arresti e il ferimento di due agenti. Il mufti del Daghestan Akhmad Abdulaev in un videomessaggio ha definito un errore l'irruzione violenta nella pista dell'aeroporto e ha invitato i suoi corregionali a mantenere la calma. Le autorità del Daghestan dopo alcune ore hanno annunciato che la situazione era tornata sotto controllo in seguito allo sgombero della pista dello scalo. (Rum)