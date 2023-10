Giappone: governo prepara sanzioni a carico di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta ultimando i preparativi per l’imposizione di sanzioni all’organizzazione islamista palestinese Hamas, in risposta all’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele. Lo ha anticipato nel fine settimana l’emittente televisiva pubblica “Nhk”, secondo cui le misure potrebbero essere approvate in occasione di un consiglio dei ministri nella giornata di domani. Il Giappone ha condannato con forza l’attacco di Hamas e il rapimento di civili israeliani: le sanzioni – hanno anticipato fonti governative di Tokyo – serviranno a ribadire la posizione del Paese asiatico e a ostacolare l’afflusso di fondi verso l’organizzazione palestinese. In particolare, le misure allo studio di Tokyo dovrebbero comportare il congelamento dei beni di nove individui coinvolti nella gestione delle finanze di Hamas e di un exchange di criptovalute con sede a Gaza, utilizzato per i trasferimenti di fondi. Gli Stati Uniti hanno varato sanzioni simili la scorsa settimana.(Git)