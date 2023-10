Medio Oriente: Hezbollah annuncia abbattimento drone israeliano con missile terra-aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha annunciato di aver abbattuto un drone israeliano con un missile terra-aria, ieri sera, nelle vicinanze del villaggio di Khiam, a circa cinque chilometri dalla Linea blu (che segna il confine de facto tra Libano e Israele). Lo si apprende dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Contestualmente, come riferisce l’emittente “Al Manar”, vicina a Hezbollah, il movimento ha annunciato ieri la morte di un altro suo miliziano, Mohammad Najib Halawi, proveniente dal villaggio di Kfarkila, nel Libano meridionale. Hezbollah, dunque, ha perso finora almeno 47 miliziani negli scambi di fuoco con le Forze di difesa israeliane (Idf) nel sud del Libano. Intanto, le milizie della “Resistenza islamica” (coalizione di fazioni armate che hanno dichiarato il proprio sostegno al movimento islamista palestinese Hamas nel conflitto contro Israele) hanno annunciato in due comunicati stampa separati di aver colpito una postazione dell’artiglieria delle Idf a Birkat Rishah, nel Libano meridionale, in prossimità della Linea blu. Ieri sera, da parte loro, le Idf hanno annunciato di aver colpito diverse postazioni di Hezbollah nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi verso il territorio israeliano. (Res)