Brasile: incidente aereo nello Stato di Acre causa almeno 12 vittime

- Almeno 12 persone hanno perso la vita a causa dello schianto di un aeroplano nello Stato di Acre, in Brasile. Lo hanno riferito le autorità statali, precisando che l’incidente è avvenuto non lontano dall’aeroporto di Rio Branco, e ha coinvolto un aereo monomotore turboelica Cessna Caravan che era decollato da Envira, una cittadina nel vicino Stato di Amazonas. Nell’incidente hanno perso la vita tutti i passeggeri – 10 persone, incluso un bambino – oltre al pilota e al co-pilota dell’aeroplano. La nazionalità delle vittime non è stata ancora divulgata. L’incidente è il secondo nel suo genere verificatosi in Brasile in meno di due mesi: a settembre 14 persone hanno perso la vita nello schianto di un piccolo aereo a reazione nello Stato di Amazonas.(Brb)