Francia: Fitch conferma rating AA- con prospettive stabili

- L'agenzia di rating internazionale Fitch ha confermato il rating della Francia a livello AA- con prospettive stabili. Lo ha riferito l'agenzia in un comunicato. "Il rating 'AA-' della Francia è sostenuto da un'economia ampia, ricca e diversificata, da istituzioni forti ed efficaci e da un ambiente di stabilità macrofinanziaria", ha riferito Fitch. Secondo le previsioni dell'agenzia, il Pil francese quest'anno crescerà dello 0,8 per cento. Sin dall’inizio della crisi energetica, l’economia francese ha mostrato risultati migliori rispetto, ad esempio, a quella tedesca, facilitata da un minore livello di dipendenza dai settori ad alta intensità energetica e da prezzi più bassi in questo settore, spiega Fitch. Allo stesso tempo, la ripresa economica francese nel 2024 sarà più debole del previsto: la crescita del Pil sarà dell’1,1, anziché dell’1,3 per cento previsto in precedenza. La disoccupazione in Francia rimarrà attorno al livello del 7,3 per cento registrato ad agosto. Va osservato che la riforma delle pensioni e quella tuttora in corso del sistema dei sussidi di disoccupazione saranno in grado di sostenere il mercato del lavoro nel medio termine. Secondo le previsioni di Fitch, l'inflazione in Francia alla fine dell’anno sarà del 5,6 per cento, mentre l'anno prossimo rallenterà al 2,9 per cento. Tuttavia, "le finanze pubbliche, soprattutto l'elevato livello del debito pubblico, rappresentano il punto debole del rating", sottolinea l'agenzia che potrebbe optare per una riduzione del rating in caso di un significativo deterioramento delle prospettive di crescita economica e di un calo della competitività, nonché di un aumento sostenuto del debito pubblico. (Frp)