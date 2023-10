Russia: scontri a Makhachkala, sale a 9 bilancio agenti feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove agenti di polizia sono rimasti feriti all'aeroporto di Makhachkala, in Daghestan, a seguito della manifestazioni illegale messa in atto ieri da decine di residenti locali. Gli agenti hanno riportato ferite e due di loro si trovano in ospedale, secondo quanto riferisce la Direzione principale del ministero dell'Interno della Russia per il Distretto federale del Caucaso settentrionale. "Come risultato delle misure adottate dai dipendenti del ministero dell'Interno della Repubblica del Daghestan, in collaborazione con altre forze dell'ordine, queste violazioni sono state represse. Attualmente l'aeroporto è completamente sotto il controllo delle forze dell'ordine. A seguito di tali azioni illegali, nove agenti di polizia sono rimasti feriti e hanno riportato ferite diverse, due di loro sono in ospedale", si legge nella nota. (Rum)