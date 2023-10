Medio Oriente: Blinken sente omologo turco Fidan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato, aggiungendo che il segretario ha nuovamente condannato l'attacco terroristico di Hamas contro Israele. I due funzionari hanno discusso della necessità di coinvolgere i leader regionali per prevenire la diffusione del conflitto tra Israele e Hamas, garantire il rilascio degli ostaggi e mobilitare l'assistenza umanitaria ai civili palestinesi. Blinken ha riferito che gli Stati Uniti stanzieranno 100 milioni di dollari di assistenza umanitaria per il popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania. I due funzionari hanno inoltre discusso dei progressi verso l'adesione della Svezia alla Nato.(Was)