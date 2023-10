Russia: scontri a Makhachkala, identificati oltre 150 persone coinvolte, 60 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati identificati più di 150 partecipanti agli scontri avvenuti ieri sera all'aeroporto di Makhachkala, in Daghestan, e 60 di loro sono stati arrestati. Lo riferisce la Direzione principale del ministero dell'Interno russo per il Distretto federale del Caucaso settentrionale. "Grazie alle misure adottate dai dipendenti del ministero dell'Interno della Repubblica del Daghestan, in collaborazione con altre forze dell'ordine, queste violazioni sono state represse. Attualmente l'aeroporto è completamente sotto il controllo delle forze dell'ordine. Sono stati identificati più di 150 partecipanti attivi agli scontri, 60 di loro sono stati arrestati e condotti in vari commissariati di polizia per ulteriori procedimenti", si legge nella nota. La polizia sta conducendo tuttora delle indagini per identificare tutte le persone coinvolte negli scontri. (Rum)