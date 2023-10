India: Jaishankar incontra familiari di marinai detenuti in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha incontrato oggi le famiglie di otto ex militari della marina indiana condannati a morte in Qatar la scorsa settimana. "Ho incontrato questa mattina le famiglie di 8 indiani detenuti in Qatar. Abbiamo sottolineato che il governo attribuisce la massima importanza a questo caso. Condividiamo pienamente le preoccupazioni e il dolore delle loro famiglie. Abbiamo sottolineato che il governo continuerà a fare ogni sforzo per mettere in sicurezza i loro rilascio", ha scritto Jaishankar sul social network X. (segue) (Inn)