India: Jaishankar incontra familiari di marinai detenuti in Qatar (2)

- Il ministero degli Esteri dell’India ha espresso sconcerto e assicurato che segue con attenzione la vicenda degli otto connazionali condannati a morte in Qatar. “Il Tribunale di primo grado del Qatar ha emesso oggi una sentenza sul caso che coinvolge otto dipendenti indiani della società Al Dahra. Siamo profondamente scioccati dal verdetto di pena di morte e stiamo aspettando il giudizio dettagliato”, si legge nella nota. “Stiamo esplorando tutte le opzioni legali”, ha fatto sapere il dicastero, che è in contatto con i familiari e il collegio di difesa. “Attribuiamo grande importanza a questo caso e lo stiamo seguendo da vicino. Continueremo a offrire tutta l’assistenza consolare e legale. Discuteremo del verdetto anche con le autorità del Qatar”, prosegue il comunicato. Per il ministero, tuttavia, “considerato il carattere confidenziale del procedimento relativo a questo caso, non sarebbe opportuno formulare ulteriori commenti” al momento. (segue) (Inn)