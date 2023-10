Medio Oriente: Cisgiordania, incursione Forze difesa israeliane a Jenin, almeno quattro morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro palestinesi sono morti e altri nove sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave, negli scontri con le Forze di difesa israeliane (Idf) a Jenin, in Cisgiordania. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, le Idf nella notte hanno effettuato un’incursione nella città da diverse direzioni, con oltre cento veicoli militari e due bulldozer, dispiegando cecchini sui tetti degli edifici attorno all’ospedale pubblico Ibn Sina, mentre un drone da ricognizione sorvolava la zona. Ne sono nati violenti scontri con gruppi di giovani palestinesi armati, durante i quali un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, mentre un altro è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate. Gli altri due, invece, sono morti questa mattina all’ospedale Ibn Sina di Jenin, il cui muro esterno, secondo fonti locali, sarebbe stato parzialmente danneggiato da un bulldozer delle Idf. Una “fonte della sicurezza”, inoltre, ha riferito a “Wafa” che un drone delle Idf ha colpito con un missile un’abitazione nel quartiere di Al Hawashin, dove un uomo è rimasto ferito a causa delle schegge. Il drone, inoltre, ha colpito diverse zone del campo profughi di Jenin, dove i bulldozer hanno distrutto diverse strade e infrastrutture provocando l’interruzione delle forniture elettriche. Alla periferia del campo, intanto, le Idf hanno intimato l’evacuazione di molte abitazioni. La brigata di Jenin, affiliata alle brigate Al Quds, ala armata del movimento della Jihad islamica, ha annunciato che i suoi miliziani sono stati impegnati in “violenti combattimenti” con le Idf a Jenin, aggiungendo di averne danneggiato alcuni blindati alla periferia del campo profughi. Tra i quattro morti negli scontri con i militari israeliani, peraltro, vi sarebbe uno dei comandanti delle brigate. Dalle Idf, per ora, nessun commento ufficiale. (Res)