India: intrapresi preparativi per un accordo di libero scambio con l'Uee

- L'India e l'Unione economica eurasiatica (Uee) hanno presentato un'iniziativa tesa a negoziare un accordo di libero scambio, in relazione alla quale l'India ha richiesto gli ultimi dati commerciali ai Paesi membri dell'organizzazione. Lo ha riferito il quotidiano "Business Standard". "Sono in corso discussioni preliminari su questo tema. Per la valutazione, l'India ha richiesto i dati commerciali di tutti e cinque i Paesi", ha riferito al quotidiano una fonte indiana. L’India e l’Uee avevano preparato un progetto di accordo commerciale già nel marzo 2020, ma la valutazione era stata rinviata a causa della pandemia di Covid-19. Nel gennaio 2022 le due parti hanno presentato i termini dell'ipotetico accordo commerciale, ma i successivi negoziati e i lavori sull’accordo sono stati complicati dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. L'interscambio commerciale tra l'India e i Paesi dell'Uee nell’anno fiscale 2022-2023 è stato pari a 50,3 miliardi di dollari. In particolare, l'interscambio con la Russia è stato pari a 49,3 miliardi di dollari; quello con il Kazakhstan è stato di 641 milioni di dollari; l'interscambio con l’Armenia è stato di 135,3 milioni di dollari, quello con la Bielorussia di 111,8 milioni di dollari e quello con il Kirghizistan di 56,6 milioni di dollari. (Inn)