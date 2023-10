Russia: governatore del Daghestan, scontri a Makhachkala organizzati dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I disordini avvenuti ieri sera all'aeroporto di Makhachkala, in Daghestan, sono stati "organizzati" dal territorio dell'Ucraina. Lo ha detto il governatore della regione russa Sergej Melikov. "Credo che gli organizzatori di questa azione siano, ovviamente, i nostri nemici, coloro che hanno gestito questi eventi dal territorio. Ma, purtroppo, va detto che il sostegno ai rivoltosi è stato probabilmente fornito anche da coloro che non beneficiano delle trasformazioni socio-economiche in Daghestan (...) perché li privano dei guadagni illegali su cui hanno creato condizioni solo per loro stessi per molti anni", ha detto Melikov. Il governatore ha definito un tradimento quanto accaduto all'aeroporto di Makhachkala. "Vorrei parlare di cinismo e tradimento, perché l'azione di ieri è un coltello nella schiena per i nostri militari, che oggi difendono il nostro intero Paese nell'area dell'operazione militare speciale. Stanno combattendo il nostro nemico e quelli che ieri hanno intrapreso la cosiddetta azione di protesta, hanno giocato per conto del nemico", ha detto Melikov. (Rum)