Russia: gruppo Wagner passa sotto controllo Guardia nazionale

- La compagnia paramilitare privata Wagner passerà sotto la direzione della Guardia russa. È quanto si legge sul canale Telegram del gruppo paramilitare, che diventa così ufficialmente un'unità del corpo militare della Federazione Russa. "A tutti i dipendenti è stato chiesto di stipulare un contratto individuale, altrimenti lavoreranno alle condizioni attuali. L'intera struttura del gruppo Wagner, l'ordinamento di lavoro, i comandanti rimarranno invariati", si legge nel messaggio su Telegram. Inoltre è stata annunciata la costruzione di una base nella zona dell'operazione militare speciale in Ucraina. Secondo quanto riferito, i combattenti della compagnia di stanno preparando per tornare a operare al fronte tra sei mesi: sebbene non venga specificato di quale "fronte" si parli, è presumibile che ci si riferisca a quello in Ucraina. (Rum)