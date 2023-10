Serbia: ministro Esteri, non ci sarà alcun riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte della Serbia non ci sarà alcun riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo, né il suo ingresso nelle Nazioni Unite. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic durante una sessione del Parlamento. "Voglio confutare ogni affermazione secondo cui questa leadership ha intrapreso qualcosa sotto gli interessi nazionali e statali. La nostra politica è chiara e ferma, e questo significa che non ci sarà il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo, né l'ingresso nell'Onu perché ciò significherebbe il suo riconoscimento come Stato", ha detto Dacic ai deputati, ripreso dalla stampa locale. Dacic ha sostenuto di aver dovuto ripetere la cosa "a causa delle varie manipolazioni e interpretazioni che circondano la questione". Il ministro ha quindi sottolineato che "28 Paesi hanno ritirato il riconoscimento del cosiddetto del Kosovo", aggiungendo che oggi Pristina "non ha 84 voti all'Onu, mentre 10 anni fa quel numero era di circa 110". (Seb)