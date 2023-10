Serbia: presidente Vucic assegna onorificenza a ex inviato Usa per dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic assegnerà oggi l'Ordine della bandiera serba di primo grado all'ex inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo Belgrado-Pristina, Richard Grenell. Lo ha annunciato il servizio stampa del presidente serbo. A Grenell sarà conferita l'onorificenza "per i meriti eccezionali nello sviluppo e nel rafforzamento della cooperazione pacifica e delle relazioni amichevoli tra la Serbia e gli Stati Uniti", aggiunge la dichiarazione. Lo stesso Grenell, ha dichiarato ieri che l'Unione europea "non è abbastanza decisa nel fare pressione sul primo ministro kosovaro Albin Kurti", e che è necessario "dare attuazione agli accordi firmati prima di discuterne di nuovi". Il presidente serbo Vucic ha insignito di un'altra onorificenza l'ex inviato Usa in occasione della Festa nazionale del Paese balcanico il 15 febbraio. La premier serba Ana Brnabic ha definito alcuni mesi fa "una bugia" l'affermazione che il governo di Belgrado pagherebbe Grenell, affinché "faccia lobbying" a favore della Serbia. (Seb)