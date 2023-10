Montenegro: ministro Giustizia respinge richiesta di Pristina su estradizione cittadino serbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Montenegro, Marko Kovac, ha respinto la richiesta avanzata da Pristina di estradare in Kosovo il cittadino serbo Momcilo Vukotic, sottoposto a custodia cautelare poiché sospettato di aver commesso crimini di guerra contro la popolazione civile nel 1999 nella città kosovara di Pec. Lo riporta la stampa locale. La Corte ha ritenuto che i requisiti legali per l'estradizione fossero soddisfatti, ma il ministro della Giustizia ha respinto la richiesta di estradizione spiegando che è stato violato l'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali. "Nella decisione della Procura speciale del Kosovo sull'avvio delle indagini non viene specificato quali azioni criminali sarebbero state commesse da Vukotic, ma si afferma solo che dopo 24 anni un testimone avrebbe riconosciuto la sua foto in un album". Il ministro della Giustizia montenegrino ha sottolineato che questo non è l'unico caso in cui Pristina chiede la consegna di un cittadino serbo per crimini di guerra. "C'è un momento politico di crescenti tensioni e una mancanza di cooperazione diretta tra i sistemi giudiziari di Serbia e Kosovo che culminano in qualcosa che fa sorgere il sospetto che si tratti di persecuzione politica", ha aggiunto Kovac. (Seb)