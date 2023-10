Business news: Panama, quarto giorno di proteste contro concessione mineraria, scontri nella capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza di Panama sono intervenute venerdì con gas lacrimogeno per disperdere la folla riunita dinanzi alla presidenza, in protesta per la firma di un contratto con l'impresa mineraria canadese, First Quantum Minerals. Gli scontri seguiti alle contestazioni, giunte ieri al quarto giorno, hanno sin qui portato al ferimento di 13 persone e 127 arresti, riferisce l'ufficio del difensore civico panamense. Al centro delle proteste, l'accordo per lo sfruttamento della miniera più grande dell'America centrale, per un periodo di venti anni prorogabile. Issando bandiere panamensi o cartelli contro la "vendita" della patria, centinaia di manifestanti si sono spunti fino al centro storico della capitale, Città di Panama, arrivando a lambire sedi delle istituzioni tra cui il luogo di lavoro del presidente, Nito Cortizo. Il momento di maggiore tensione si è avuto con il tentativo della folla di rimuovere le barriere di sicurezza poste a difesa del perimetro del palazzo di governo. (Mec)