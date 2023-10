Medio Oriente: Egitto-Usa, Al Sisi e Biden discutono della situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dall'omologo statunitense, Joe Biden, per discutere degli ultimi sviluppi nella Striscia di Gaza e dell'importanza di prevenire l'allargamento del conflitto in tutta la regione. Lo ha reso noto il portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, in un comunicato stampa, secondo cui Al Sisi ha sottolineato la necessità di raggiungere una tregua umanitaria immediata e di rafforzare gli sforzi intrapresi dall'Egitto in cooperazione con le Nazioni Unite e tutti gli attori internazionali, guidati dagli Stati Uniti, per fornire aiuti umanitari, medici e di soccorso alla popolazione di Gaza. Inoltre, il presidente egiziano ha ribadito la ferma posizione dell'Egitto nel respingere le politiche di punizione collettiva e sfollamento. “L’Egitto non ha permesso e non permetterà lo spostamento dei palestinesi dalla Striscia di Gaza al territorio egiziano”, ha detto Al Sisi. I due presidenti hanno inoltre esaminato gli ultimi sviluppi riguardanti la questione degli ostaggi e la cooperazione congiunta per mobilitare gli sforzi internazionali per far avanzare il processo di pace. (Cae)