Business news: Brasile, Lula sostituisce presidente banca statale Caixa Economica Federal

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha estromesso Rita Serrano dalla presidenza della banca statale Caixa Economica Federal. In un comunicato, il capo dello Stato ha ringraziato la professionista "per il suo lavoro e la sua dedizione nel ruolo". Durante la sua gestione – si legge nel comunicato della presidenza - Serrano ha compiuto un'importante missione di recupero della gestione e della cultura interna della Caixa Economica Federal, con la valorizzazione del personale e la ripresa del ruolo della banca nelle varie politiche sociali, aumentando allo stesso tempo la sua efficienza e redditività, espandendosi ai finanziamenti per l'edilizia abitativa, le infrastrutture e l'agroalimentare. L'amministrazione Serrano è durata appena dieci mesi. (Beb)