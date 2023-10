Business news: Cina-Colombia, Xi e Petro elevano relazioni a livello di partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Colombia hanno elevato le relazioni bilaterali a livello di partenariato strategico. L’annuncio è avvenuto al termine del colloquio avuto ieri a Pechino dal presidente cinese Xi Jinping con l’omologo colombiano Gustavo Petro, con cui ha assistito alla firma di accordi di cooperazione su: investimenti industriali, commercio, economia digitale, sviluppo sostenibile, agricoltura, tecnologia e altri settori. “L’istituzione di un partenariato strategico è il risultato dei nostri sforzi a lungo termine, oltre che un riflesso della fiducia e della cooperazione reciproca”, ha detto Xi, secondo cui l’accordo contribuirà positivamente anche alla stabilità e allo sviluppo del resto del mondo. “La nostra relazione si basa su equità, vantaggio reciproco e risultati vantaggiosi per tutti”, ha aggiunto, auspicando il raggiungimento di una pace duratura e sostenibile nel Paese sudamericano “quanto prima”. Oltre a sfruttare pienamente il potenziale del comitato misto Cina-Colombia per la cooperazione economico-commerciale, il leader cinese ha evidenziato la necessità di "ottimizzare la struttura commerciale e rafforzare la cooperazione nel campo della comunicazione e dell’economia digitale". Xi si è inoltre detto pronto a rafforzare il coordinamento nei consessi multilaterali per tutelare al meglio gli interessi dei Paesi in via di sviluppo. (segue) (Cip)