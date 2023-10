India: collisione tra treni nell’Andhra Pradesh causa almeno 13 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 13 persone hanno perso la vita e 50 sono rimaste ferite in un incidente ferroviario verificatosi ieri nello Stato indiano dell’Andhra Pradesh. L’incidente è avvenuto attorno alle 19 (ora locale) nel distretto di Vizianagram: un treno passeggeri speciale diretto a Rayagada si è scontrato con un espresso per Palasa, causando il deragliamento di diversi vagoni. Il ministero delle Ferrovie, che ha aggiornato il bilancio dell’incidente nelle prime ore di oggi, ha riferito che la collisione è stata causata dal mancato rispetto della segnaletica ferroviaria da parte del treno speciale, che ha investito la parte posteriore del treno espresso che lo precedeva. I lavori di soccorso e ripristino della linea sono ancora in corso.(Inn)