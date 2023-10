Medio Oriente: Harris, Usa non hanno “assolutamente intenzione” di inviare truppe a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno “assolutamente alcuna intenzione” di inviare truppe a Israele o a Gaza. Lo ha dichiarato la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, rispondendo a una domanda in merito al rischio di un coinvolgimento diretto del Paese in una guerra in Medio Oriente. “Non abbiamo assolutamente alcuna intenzione o piano per l’invio di personale di combattimento a Israele o a Gaza, punto”, ha dichiarato la vicepresidente durante una intervista all’emittente televisiva “Cbs News”. Harris ha ribadito la posizione espressa dal presidente Joe Biden, secondo cui Israele ha il pieno diritto di difendersi dopo l’attacco subito da Hamas il 7 ottobre scorso, ma i palestinesi meritano “misure eque di sicurezza, autodeterminazione e dignità”. La vicepresidente ha anche sottolineato l’importanza di differenziare Hamas dai palestinesi. “Un’organizzazione terroristica, Hamas, ha massacrato centinaia di persone a un concerto. Secondo la maggior parte delle stime, almeno 1.400 israeliani sono morti. Israele ha senza dubbio ogni diritto di difendersi. Detto questo, è molto importante che non si confonda Hamas coi palestinesi”, ha detto Harris. La vicepresidente ha negato infine che il conflitto in Medio Oriente possa causare un disinteresse o un minor impegno di Washington a sostegno della lotta di Kiev contro l’invasione russa.(Was)