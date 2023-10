Medio Oriente: Save the Children, morti a Gaza più bambini che in un anno di conflitti globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più bambini sono morti a Gaza in tre settimane di bombardamenti delle Forze di difesa israeliane rispetto al bilancio complessivo dei conflitti globali di ciascuno degli ultimi quattro anni. Lo ha denunciato l’organizzazione Save the Children, affermando che dal 7 ottobre scorso hanno perso la vita nell’enclave palestinese oltre 3mila bambini. “Il dato è sconvolgente, e con la violenza che non soltanto prosegue, ma che sta aumentando a Gaza, molti altri bambini restano in grave pericolo”, ha dichiarato Jason Lee, direttore di Save the Children per il territorio palestinese. Secondo il rapporto annuale delle Nazioni Unite sui minori e i conflitti armati, 2.985 bambini hanno perso la vita in 24 Paesi a causa delle guerre nell’intero 2022. Il bilancio del 2020 e del 2021 è rispettivamente di 2.674 e 2.515 minorenni uccisi.(Was)