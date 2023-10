India: esplosioni durante un raduno dei testimoni di Geova, almeno una vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno una persona ha perso la vita e 20 sono rimaste ferite a causa di molteplici esplosioni verificatesi ieri mattina durante un raduno di preghiera di testimoni di Geova a Kochi, nello Stato indiano del Kerala. Il raduno si teneva in un centro conferenze alla periferia della città. Il governatore del Kerala, Arif Mohammad Khan, ha denunciato quello che sembra essere un attentato a sfondo confessionale: “Sono sicuro che le agenzie di pubblica sicurezza agiranno in modo da evitare che simili atti si ripetano in futuro”, ha detto il governatore.(Inn)