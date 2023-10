Russia: “Rbc”, incendio in raffineria Afipsky causato da attacco Servizio sicurezza ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causare l’incendio divampato durante la notte nella raffineria Afipsky situata nella regione russa di Krasnodar è stato un attacco con droni del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu). Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Rbc” citando fonti informate, secondo cui sono state “danneggiate attrezzature costose”. Nell’attacco sarebbero state colpite alcune nuove installazioni dell’impianto, in cui viene lavorato il carburante per le truppe russe. "Questo è un duro colpo per gli occupanti russi. Secondo i dati preliminari, hanno preso fuoco anche diversi veicoli corazzati contenenti ‘oro nero’. Adesso i russi avranno meno risorse per attaccare l'Ucraina con i loro aerei", hanno spiegato le fonti di “Rbc”. Stamane, le autorità regionali avevano riferito che non si erano verificati gravi danni alla raffineria e che l’incendio era stato prontamente estinto nel giro di mezz’ora. La regione di Krasnodar è collegata al territorio della Crimea attraverso il ponte di Kerch. Secondo quanto reso noto dal ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea situati nell’area nordoccidentale della Crimea e sul Mar Nero avevano distrutto nella notte 36 droni lanciati dalle forze ucraine. (Kiu)