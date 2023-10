India: ministro Esteri Jaishankar in visita in Portogallo e Italia dal 31 ottobre al 3 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà in visita ufficiale in Portogallo il 31 ottobre e il primo novembre e in Italia il 2 e il 3 novembre. Lo annuncia un comunicato del suo ministero. Jaishankar, si legge nella nota, incontrerà l’omologo portoghese, Joao Gomes Cravinho, per discutere delle relazioni bilaterali e di questioni regionali e internazionali di comune interesse. Probabilmente sarà ricevuto anche dai leader del Paese. Inoltre, incontrerà il gruppo parlamentare di amicizia e una rappresentanza della comunità indiana. In Italia, prosegue il comunicato, ricordando il recente innalzamento delle relazioni bilaterali a partnership strategica, Jaishankar incontrerà l’omologo Antonio Tajani, il ministro della Difesa e il ministro delle Imprese e del Made in Italy. Dovrebbe incontrare anche la leadership italiana. Inoltre, parlerà davanti alla commissione Affari esteri e difesa del Senato. Anche a Roma sono in programma incontri con il gruppo parlamentare di amicizia e con esponenti della comunità indiana.(Inn)