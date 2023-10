Russia: appiccato incendio in area centro culturale ebraico in repubblica Daghestan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella repubblica russa del Daghestan un gruppo di ignoti ha appiccato oggi a Nalchik un incendio in un’area in cui è in costruzione un centro culturale ebraico, bruciando degli pneumatici. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”, secondo cui successivamente sono state scritte delle frasi antisemite su una delle pareti della struttura. Il ministero delle Emergenze russo ha reso noto che l’incendio è divampato in un’area di 30 metri quadrati, senza causare feriti. Nel Daghestan, in precedenza, si erano svolte numerose manifestazioni non autorizzate a sostegno del popolo palestinese. Nella giornata di ieri, in particolare, diverse decine di persone si erano radunate davanti a un albergo a Khasavyurt che avrebbe ospitato profughi provenienti da Israele e per ripristinare la situazione di sicurezza sono dovute intervenire le forze dell’ordine. (segue) (Rum)