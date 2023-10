Russia: aeroporto Makhachkala nel Daghestan chiuso per infiltrazione sconosciuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto di Makhachkala, nella repubblica russa del Daghestan, è stato temporaneamente chiuso sia agli arrivi che alle partenze a seguito dell’infiltrazione di sconosciuti. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. La misura resterà in vigore fino a quando la situazione non si normalizzerà, ha riferito l’Agenzia federale per il trasporto aereo su Telegram. Gli aerei che sarebbero dovuti atterrare a Makhachkala sono stati reindirizzati su aeroporti alternativi. Nel frattempo, sui social sono iniziati a circolare video che mostrano alcune persone irrompere sulla pista di decollo e atterraggio dopo l’arrivo di un volo proveniente da Tel Aviv, presumibilmente alla ricerca di cittadini israeliani. In alcuni filmati si vedono numerosi individui anche nel parcheggio dell’aeroporto. (Rum)