Russia: Zelensky su Daghestan, esempio di odio verso altre nazioni e antisemitismo russo

- Video spaventosi giungono da Makhachkala, in Russia, dove una folla inferocita ha fatto irruzione nell'aeroporto del capoluogo del Daghestan alla ricerca di cittadini israeliani su un volo proveniente da Tel Aviv. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodmyr Zelensky commentando quanto sta accadendo nell'aeroporto della città daghestana. "Questo non è un incidente isolato a Makhachkala, ma piuttosto parte della diffusa cultura russa di odio verso le altre nazioni, propagata dalla televisione di stato, dagli esperti e dalle autorità. Nell’ultimo anno il ministro degli Esteri russo (Sergej Lavrov) ha espresso una serie di dichiarazioni antisemite. Anche il presidente russo (Vladimir Putin) ha usato insulti antisemiti. Per i portavoce della propaganda russa sulla televisione ufficiale, la retorica dell’odio è una routine. Anche la più recente escalation in Medio Oriente ha suscitato dichiarazioni antisemite da parte degli ideologi russi", ha aggiunto il presidente ucraino. "L’antisemitismo e l’odio russo verso le altre nazioni sono sistemici e profondamente radicati. L’odio è ciò che guida l’aggressività e il terrore. Dobbiamo lavorare tutti insieme per contrastare l’odio", ha concluso Zelensky. (Kiu)