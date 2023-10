Roma: proprietario di casa spara all'affittuario, ferito 41enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una lite, oggi pomeriggio alle 17:45 circa, in via Casale Cinelli a Roma, un 41enne cittadino romeno è stato ferito da un colpo di arma da fuoco ad una mano. Per cause ancora da chiarire, e su cui stanno indagando gli agenti delle Volanti della questura di Roma, a sparare sarebbe stato un 71enne italiano, proprietario dell'appartamento di cui il ferito era affittuario. L'uomo è stato accompagnato al Policlinico di Tor Vergata mentre il 71enne è stato denunciato. (Rer)