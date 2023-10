Russia: aperto procedimento penale per disordini di massa in aeroporto nel Daghestan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dei disordini di massa in corso nell’aeroporto di Makhachkala, nella repubblica russa del Daghestan, le autorità hanno aperto un procedimento penale. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”, sulla base di quanto reso noto dal ministero degli Affari interni per il Caucaso settentrionale. A causa dell’infiltrazione di numerose persone sulla pista e nel parcheggio dell’aeroporto, l'Agenzia federale per il trasporto aereo russa ha annunciato la chiusura temporanea dello scalo sia per le partenze che per gli arrivi. Gli aerei che sarebbero dovuti atterrare a Makhachkala sono stati reindirizzati su aeroporti alternativi. Nel frattempo, sui social sono iniziati a circolare video che mostrano alcune persone irrompere sulla pista di decollo e atterraggio dopo l’arrivo di un volo proveniente da Tel Aviv, presumibilmente alla ricerca di cittadini israeliani. In alcuni filmati si vedono numerosi individui anche nel parcheggio dell’aeroporto. (Rum)