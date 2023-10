Business news: Lula, sarà difficile raggiungere il pareggio di bilancio nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile "difficilmente" raggiungerà l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2024. Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di un incontro con la stampa parlamentare. "Tutto ciò che possiamo fare per raggiungere l'obiettivo fiscale, lo raggiungeremo. Quello che posso dirvi è che non è necessario che sia pari a zero. Il Paese non ne ha bisogno. Non fisserò un obiettivo fiscale. Questo mi costringerebbe a iniziare l'anno tagliando miliardi in opere che sono prioritarie per questo Paese. Penso che il mercato spesso sia troppo avido e continui a pretendere un obiettivo che sa non sarà raggiunto", ha affermato Lula evidenziando che un eventuale deficit dello 0,5 per cento non sarebbe "assolutamente nulla". "Prendiamo la decisione giusta e facciamo ciò che è meglio per il Brasile", ha concluso. Nel testo del bilancio di previsione 2024 inviato in parlamento, il governo federale ha stimato il pareggio di bilancio. L'obiettivo dipende tuttavia da misure per aumentare le entrate di ulteriori 168 miliardi di real (32 miliardi di euro). (Brb)