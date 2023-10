Medio Oriente: sottosegretario alla Difesa sottolinea importanza astensione Italia all'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego, ha sottolineato oggi l'importanza dell'astensione dell'Italia e di altri paesi sulla risoluzione delle Nazioni Unite per una pausa umanitaria nella Striscia di Gaza. Nel suo intervento a “Stasera Italia weekend” su Retequattro, Perego ha affermato che nella risoluzione non c'era una "ferma condanna" nei confronti del movimento islamista palestinese Hamas, "non si metteva come priorità la liberazione degli ostaggi" e non si sosteneva il "diritto di Israele a difendersi". "La comunità occidentale dev'essere unita per risolvere la questione palestinese", ha dichiarato il sottosegretario, aggiungendo: "Oggi manifestare e accusare Israele di terrorismo è la cosa più sbagliata" ed è controproducente "anche per i palestinesi". (Res)