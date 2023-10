Business news: Brasile, primo via libera tecnico a ripresa importazione energia dal Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile fa un passo avanti per l'acquisto di energia elettrica dal Venezuela da destinare allo Stato del Roraima, l'unico non collegato alla rete nazionale. Il Comitato di monitoraggio del settore elettrico del Brasile (Cmse) ha infatti approvato le linee guida tecniche ed economiche relative alla ripresa dell'importazione, pur con la raccomandazione - riportata dall'Operatore nazionale del sistema elettrico (Ons) - di ricevere aggiornate informazioni sullo stato del sistema elettrico venezuelano. I dati attualmente in possesso dell'Ons si riferiscono infatti all'ultima volta che Roraima ha ricevuto energia generata in Venezuela, nel 2019. (Brb)