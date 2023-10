Business news: Usa, Chevron annuncia l'acquisto di Hess per 53 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso energetico statunitense Chevron acquisterà la compagnia Hess, con sede a New York, per 53 miliardi di dollari. Lo ha fatto sapere la stessa società californiana, precisando che l'operazione le consentirà di "aggiornare e diversificare" il proprio portafoglio con l'aggiunta di importanti interessi nell'estrazione del petrolio in Guyana e di nuove attività nel gas da scisti negli Stati Uniti. Hess opera anche nel Golfo del Messico e nel sud-est asiatico. L'intesa è stata raggiunta su una base di 171 dollari ad azione, con gli azionisti di Hess che riceveranno 1,0250 azioni di Chevron per ogni azione di Hess. Il prezzo rappresenta una maggiorazione del 10,3 per cento sul valore medio delle azioni di Hess negli ultimi 20 giorni. L'affare giunge a poche settimane da quello concluso da ExxonMobil per l'acquisto di Pioneer Natural Resources per 60 miliardi di dollari, la più grande operazione finanziaria nel settore degli idrocarburi da quasi due decenni a questa parte. (Was)