Medio Oriente: ministero Esteri israeliano convoca ambasciatore russo per visita Hamas a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore russo in Israele, Anatoly Viktorov, è stato convocato oggi dal ministero degli Esteri israeliano in relazione alla visita a Mosca del 26 ottobre della delegazione del movimento islamista palestinese Hamas. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”, sulla base di quanto riferito dal dicastero israeliano. “Il vicedirettore generale del ministero degli Esteri per gli affari eurasiatici ha spiegato all'ambasciatore che Israele sta valutando seriamente la mancanza di una condanna inequivocabile e chiara da parte di Mosca nei confronti dell’organizzazione terroristica Hamas”, si legge in una nota del ministero israeliano, in cui viene evidenziato che “ospitare i leader di Hamas dà l’impressione di legittimare il terrorismo”. (Rum)