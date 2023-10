© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:ROMA CAPITALE- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, assiste alla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla mostra "L'Avventura della Moneta". Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale 194 a Roma (ore 17)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa all'inaugurazione della mostra "Escher". Palazzo Bonaparte, piazza Venezia 5 a Roma (ore 18:30)REGIONE LAZIO- La vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, interviene all’Assemblea annuale Cna Lazio. La Vaccheria, via Giovanni l’Eltore 35 a Roma (ore 10:30)- L’assessore ai Servizi sociali, alla Disabilità, al Terzo Settore, ai Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli, partecipa al convegno “Fare Sociale”. Spazio attivo Valle Faul, via Faul 20 a Viterbo (ore 17:30) (segue) (Rer)