Business news: Brasile, Gol prolunga partnership con Air France-Klm per 10 anni

- La compagnia aerea brasiliana Gol ha prolungato per altri 10 anni la sua partnership strategica con il gruppo Air France-Klm, con l'obiettivo di migliorare il rapporto iniziato nel 2014, con reciproca esclusività nei flussi di traffico tra Brasile ed Europa. La società afferma che la collaborazione tra le due società si tradurrà in una migliore connettività, esperienza per il cliente e maggiori vantaggi fedeltà per i passeggeri delle compagnie aeree. La rete aerea ottimizzata tra le due compagnie copre più di 80 destinazioni in Europa, 45 destinazioni in Brasile e, in futuro, conterà su nuove rotte in America latina. La partnership prevede l'ampliamento della condivisione dei voli (codeshare). Inoltre, l'estensione della partnership commerciale tra le società comprende il supporto del servizio di manutenzione Air France-Klm per i motori CFM56 e Leap utilizzati sugli aerei Gol. (Brb)