Business news: Enel perfeziona vendita a Sonnedix portafoglio impianti fotovoltaici in Cile

- Enel e la sua controllata quotata Enel Chile hanno perfezionato la compravendita delle loro intere partecipazioni azionarie nel capitale sociale di Arcadia Generación Solar, azienda cilena proprietaria di un portafoglio di quattro impianti fotovoltaici in esercizio per un totale di circa 416 MW di capacità installata, a Sonnedix , un produttore internazionale di energia rinnovabile. L’operazione, si legge in un comunicato, è stata finalizzata a seguito del realizzarsi di tutte le condizioni sospensive previste nell’accordo di compravendita firmato il 12 luglio 2023, tra cui l'autorizzazione da parte dell'autorità antitrust cilena Fiscalía Nacional Económica (Fne). In linea con l’accordo sopra menzionato l’acquirente ha versato un corrispettivo complessivo di 556 milioni di dollari , pari a circa 525 milioni di euro, corrispondente al 100 per cento dell’enterprise value concordato dalle Parti. Si prevede che l’operazione generi un impatto positivo sull'indebitamento netto del Gruppo Enel pari a circa 525 milioni di euro e sull’utile netto di Gruppo reported per il 2023 pari a circa 50 milioni di euro. Non sono invece previsti impatti dell'operazione sui risultati economici ordinari del Gruppo. (Com)