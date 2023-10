Business news: Argentina, spagnola Telefonica investe 165 milioni euro nell'asta per lo spettro 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di telecomunicazioni spagnola Telefonica ha investito 165 milioni di euro per acquisire un lotto di 50 MHz nell'asta dello spettro 5G in Argentina. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", nel complesso dell'asta, gli operatori partecipanti Telefonica, America Movil e Telecom Argentina, si sono impegnati a pagare circa 826 milioni di euro che andranno alle casse dello Stato. L'asta totale di 300 MHz è stata suddivisa in tre lotti con un prezzo base di 340 milioni di euro ciascuno. Claro, una filiale di America Movil, ha acquistato un intero lotto (100 MHz) per 340 milioni. Un secondo lotto è stato acquistato da Telecom per lo stesso prezzo, mentre Telefonica ha comprato metà del terzo lotto (50 MHz) per 165 milioni di dollari. (Spm)