Russia: governo Daghestan, situazione aeroporto Makhachkala sotto controllo

- La situazione nell’aeroporto di Makhachkala, nella repubblica russa del Daghestan, è sotto controllo. Lo ha reso noto il governo locale, ripreso dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”, in riferimento ai disordini di massa che si sono verificati nello scalo, che hanno provocato la sospensione temporanea dei voli in partenza e in arrivo. Sui social sono iniziati a circolare video che mostrano alcune persone irrompere sulla pista dell’aeroporto dopo l’arrivo di un volo proveniente da Tel Aviv, presumibilmente alla ricerca di cittadini israeliani. In altri filmati, si vedono numerosi individui anche nel parcheggio dell’aeroporto. Il governo della repubblica del Daghestan ha riferito che “i servizi di sicurezza stanno lavorando sul posto”. “Raccomandiamo a coloro che hanno violato le procedure operative della struttura sensibile di non proseguire azioni illegali e di non interferire con il lavoro dei dipendenti dell’aeroporto”, si legge nel messaggio del governo locale. Il ministero degli Affari interni per il Caucaso settentrionale ha annunciato l’apertura di un procedimento penale, assicurando che i responsabili dei disordini saranno identificati grazie alle immagini di videosorveglianza. (Rum)