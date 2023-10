Business news: Brasile, inflazione alla produzione cresce 1,11 per cento su mese a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione dell'industria (Ipp), che misura la variazione dei prezzi dei prodotti industrializzati in uscita dalle fabbriche, ha registrato a settembre 2023 un aumento mensile delll'1,11 per cento. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di statistica (Ibge), evidenziando che su base annua l'Ipp mostra un calo del 7,92 per cento. A settembre del 2022 l'Ipp segnò una deflazione del 1,89 per cento. Nei primi nove mesi dell'anno l'inflazione alla produzione registra un calo del 5,43 per cento. L'indice dei prezzi alla produzione dell'industria aveva chiuso il 2022 in aumento del 3,13 per cento e il 2021 con un aumento del 28,39 per cento, record delle serie storiche iniziate nel 2014. (Brb)