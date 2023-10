Milano: De Corato (Fd'I), slogan anti Israele nei cortei pro Palestina, nessuna condanna dal Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane, a Milano così come a Roma ed in altre città, "sono stati numerosi i cortei pro-Palestina dove, i manifestanti, hanno inveito contro Israele, urlando ed esponendo slogan di morte nei confronti degli ebrei. Da parte di tutta la Sinistra, in particolare del Partito Democratico, non è arrivata nessuna condanna in tal senso, simbolo del loro indiscusso cerchiobottismo, come confermato anche all'assemblea regionale odierna. La Segretaria Regionale del Pd Lombardo Silvia Roggiani, infatti, continua a parlare e chiedere la pace ma Israele ha il diritto di difendersi dopo un attacco terroristico che sicuramente ha un'altra finalità: Mettere in discussione gli accordi di Abramo. Il tentativo di Hamas è quello di ricompattare il mondo arabo contro l'Occidente. Ricordo alla Roggiani che sta seguendo la linea Schlein, nel caso in cui se lo fosse dimenticata, che lo scorso 7 ottobre, Hamas ha fatto irruzione in Israele uccidendo donne, uomini, anziani e soprattutto bambini! Hamas vuole solamente una cosa: La resa di Israele e di tutto il popolo israeliano. Sala, invece, si è limitato solamente a esporre la bandiera di Israele per pochi giorni davanti Palazzo Marino, poi la ha rimossa subito". Così l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sui cortei pro-Palestina delle ultime settimane in città a cui da parte del Partito Democratico non è arrivata nessuna condanna. (Com)