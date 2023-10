Balcani: Dodik, Repubblica Sprska, Serbia e Montenegro hanno esperienza per vivere in Stato comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Sprska, la Serbia e il Montenegro hanno l’esperienza per vivere in uno Stato comune. Lo ha detto il presidente dell’entità serba della Bosnia Erzegovina Milorad Dodik, ribadendo un concetto già espresso nella giornata di ieri che ha scaturito la reazione di Podgorica. Come riporta l’emittente televisiva “N1”, Dodik aveva affermato che i serbi in questo secolo “dovrebbero formare tramite mezzi democratici e misure politiche un unico Stato laico composto da Serbia, Repubblica Sprska e Montenegro, da lasciare alle generazioni future”. Sulla questione è intervenuto il ministero degli Esteri di Podgorica, riferendo che “il Montenegro è un Paese indipendente e riconosciuto a livello internazionale, membro della Nato, concentrato sul futuro europeo e non su idee retrograde”. Dopo la reazione del ministero montenegrino, il presidente della Republika Srpska ha così osservato che è stata maturata l’esperienza per vivere in uno “Stato comune”. "Sarebbe interessante verificare la volontà dei cittadini montenegrini in un referendum democratico”, ha aggiunto Dodik, precisando di non volere “un atto di unificazione forzata”. (Seb)